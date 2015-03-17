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Главу администрации Завьяловского района Алтайского края убили около кафе
Сегодня, 13:02
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Главу администрации Завьяловского района Алтайского края убили около кафе

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Подозреваемый в убийстве задержан.

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко убили около кафе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 4 марта в селе Завьялово. Онищенко был убит из огнестрельного оружия при выходе из кафе. Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства и мотив преступления.

Ранее суд огласил приговор матери, которая привлекла своего сына к покушению на мигранта в Павловске.

Фото: Piter.tv

Теги: алтайский край, глава администрации, кафе, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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