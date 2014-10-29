Суд огласил приговор матери, которая привлекла своего сына к покушению на мигранта в Павловске

К суду также были привлечены двое местных, присоединившихся к сговору родственников.

Суд Пушкинского района Северной столицы огласил приговор четверым людям, которые проходят по статье за покушение на убийство. Двое из них – сын и мать, организовавшая избиение мигранта. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководительница Объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Как было установлено в суде, Анна Сабурова на почве конфликта со знакомым гражданином Узбекистана привлекла своего несовершеннолетнего сына к убийству иностранца. Подросток, Константин, в свою очередь нашел сообщников – также не достигших совершеннолетия на момент преступления.

Мать назначила будущей жертве встречу в Павловске, во время которой, позже, пострадавший заметил группу молодых людей, которые приближались к нему. Он пытался сбежать, но подростки нагнали его и нанесли множественные ножевые удары. Смерть мигранта не наступила ввиду того, что он активно сопротивлялся и вовремя получил медпомощь.

Анна Сабурова признана виновной по ч.5 ст.33-п.а ч.3 ст.111 УК РФ, ч.4 ст.150 УК РФ. Наказание: 5.5 лет в ИК общего режима. Несовершеннолетний Константин - п.а ч.3 ст.111 УК РФ и 4 года воспитательной колонии. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Двое сообщников Сабуровых получили 3 года в воспитательной колонии и 2 года в исправительной колонии общего режима соответственно.

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