Расследование дела о покушении на Владимира Сальдо в 2022 году завершается

Расследование уголовного дела о покушении на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году завершается. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время известно, что подозреваемыми стали трое местных жителей.
Напомним, что в 2022 году Владимир Сальдо был отравлен. Специалисты провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам в биомедицинских пробах пострадавшего выявлено присутствие рицина. Это вещество находится в Списке Первой Конвенции о запрещении химического оружия.
