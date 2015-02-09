Расследование дела о покушении на Владимира Сальдо в 2022 году завершается

Расследование уголовного дела о покушении на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году завершается. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время известно, что подозреваемыми стали трое местных жителей.

На завершающей стадии находится расследование уголовного дела о покушении на Владимира Сальдо в 2022 году и убийстве двух общественных деятелей. Среди обвиняемых - трое местных жителей.

Напомним, что в 2022 году Владимир Сальдо был отравлен. Специалисты провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам в биомедицинских пробах пострадавшего выявлено присутствие рицина. Это вещество находится в Списке Первой Конвенции о запрещении химического оружия.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо