Петербургский предприниматель скопил 80 млн рублей налогов из-за махинаций с контрагентами

С 2017 по 2021 годы он заключал контракты с фиктивными организациями.

Санкт-Петербургского руководителя коммерческой фирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере. По данным пресс-службы прокуратуры Северной столицы 44-летний мужчина не оплатил налоги на сумму свыше 80 млн рублей.

С января 2017 года по май 2021 года обвиняемый производил фиктивный документооборот с 27 контрагентами, которые по факту не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. При этом он не платил налоги на добавленную стоимость и на прибыль организации.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратурой района направлено исковое заявление в суд о взыскании суммы неуплаченных налогов. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что экс-участкового будут судить за организацию незаконной миграции в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV