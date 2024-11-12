Петербургский предприниматель скопил 80 млн рублей налогов из-за махинаций с контрагентами

Санкт-Петербургского руководителя коммерческой фирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере. По данным пресс-службы прокуратуры Северной столицы 44-летний мужчина не оплатил налоги на сумму свыше 80 млн рублей.
С января 2017 года по май 2021 года обвиняемый производил фиктивный документооборот с 27 контрагентами, которые по факту не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. При этом он не платил налоги на добавленную стоимость и на прибыль организации.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратурой района направлено исковое заявление в суд о взыскании суммы неуплаченных налогов.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Ранее мы рассказывали, что экс-участкового будут судить за организацию незаконной миграции в центре Петербурга.
Фото: Piter.TV
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