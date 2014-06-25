Экс-участкового будут судить за организацию незаконной миграции в центре Петербург

Экс-полицейскому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки (статья 290), превышение должностных полномочий (статья 286) и организацию незаконной миграции (статья 322.1).

Бывший участковый УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями в контексте незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Экс-полицейскому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки (статья 290), превышение должностных полномочий (статья 286) и организацию незаконной миграции (статья 322.1). По данным следствия, с февраля по август 2023 года обвиняемый обнаружил на Сенном рынке трех иностранных граждан, которые занимались коммерческой деятельностью с нарушениями закона. Вместо привлечения их к административной ответственности, он потребовал регулярной выплаты от 4 до 5 тысяч рублей. Всего за этот период бывший служащий получил от коммерсантов 116,5 тысяч рублей.

Кроме того, с мая 2022 по апрель 2024 года участковый выявил мигрантов, проживающих вблизи Сенного рынка с нарушением законодательства. Один из них занимался производством поддельных документов. Используя схожую схему, полицейский получил от мигрантов 300 тысяч рублей.

Операция по пресечению незаконной деятельности и задержанию обвиняемого состоялась 15 апреля 2024 года. Дело с доказательствами передано в суд.

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Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу