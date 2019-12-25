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Уголовное дело по факту незаконного оборота 10 кг чёрной икры возбудили в Петербурге
Сегодня, 13:55
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Уголовное дело по факту незаконного оборота 10 кг чёрной икры возбудили в Петербурге

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Предполагается, что два жителя Петербурга после покупки икры незаконно хранили её в магазине, находящемся в Московском районе, откуда вели розничную торговлю.

В Московском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота черной икры амурского осетра. Подозреваемые приобрели около 10 килограммов деликатесного продукта и занимались его продажей. Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу, злоумышленников задержали в процессе попытки реализовать 500 граммов икры за 24 тысячи рублей.

Одному из обвиняемых уже предъявлены обвинения. В ближайшее время планируется провести следственные мероприятия с другим участником преступной группы.

Предполагается, что два жителя Петербурга после покупки икры незаконно хранили её в магазине, находящемся в Московском районе, откуда вели розничную торговлю. Задержание подозреваемых произошло в конце июля прошлого года, когда один из них пытался продать 500 граммов икры за указанную сумму.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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