Петербургский бизнесмен получил год колонии за уклонение от налогов

Он "задолжал" государству более 170 млн рублей.

Сегодня в петербургском суде был вынесен приговор генеральному директору строительной компании. За неоднократное уклонение от уплаты налогов бизнесмена приговорили к лишению свободы в колонии на срок 1 год. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В следствии установили, что с 2017 по 2019 годы обвиняемый посредством предоставления ложных сведений о налоговых вычетах с фиктивными фирмами уклонялся от уплаты налога на добавочную стоимость. Общий ущерб, причиненный гендиром бюджету РФ оценивается в 170 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что полицейские расследуют мошенничество в отношении пенсионерки, которая лишилась почти 14 млн рублей

Фото: Piter.TV