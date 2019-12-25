Пожилая петербурженка лишилась почти 14 млн рублей из-за мошенников

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские расследуют мошенничество в отношении пенсионерки, которая лишилась почти 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 7 ноября обратилась 87-летняя жительница дома 18 по улице Подвойского. По словам пожилой женщины, после телефонных переговоров с неизвестными она поверила в необходимость перевода денег на "безопасный" счет. Потерпевшая неоднократно встречалась с приезжавшими к ней курьерами и передавала им свои сбережения. В общей сложности горожанка отдала 13,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступление раскрывают.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская пенсионерка продала квартиру и передала деньги мошенникам.

Фото: Piter.TV