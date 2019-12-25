Петербургская пенсионерка продала квартиру и передала деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на улице Типанова. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 ноября в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в период с 8 по 24 июля ей позвонил "сотрудник" банка и сообщил, что мошенники пытались завладеть ее денежными средствами. В процессе разговора неизвестный убедил женщину перевести 630 000 рублей на "безопасный счет", что женщина и сделала.

Пожилой петербурженке 24 июля снова позвонил неизвестный и сообщил, что в отношении её квартиры происходят мошеннические действия и убедил продать недвижимость, а деньги с продажи передать курьеру.

Пожилая женщина 30 октября продала свою квартиру и на следующий день по месту жительства передала неизвестному мужчине 7 220 000 рублей, вырученные от продажи квартиры.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры.

Фото: Piter.tv