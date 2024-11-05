В Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры

Экспертиза показала: вместо икры в банках была имитация – коллагеновые шарики красного цвета.

Сотрудники полиции поймали братьев-цыган за продажу пенсионерке 40 банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 октября обратилась 66-летняя пенсионерка, жительница поселка Стрельна. Женщина сообщила, что у дома 3 по Фронтовой улице к ней подошел незнакомец и предложил приобрести 40 банок красной икры по очень выгодной цене. Женщина согласилась и отдала торговцу 37 тысяч рублей, однако, придя домой и, открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку.

Экспертиза показала: вместо икры в банках была имитация – коллагеновые шарики красного цвета.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Наряд Госавтоинспекции у дома 115 по Санкт-Петербургскому проспекту в Петергофе остановил автомобиль Лада Гранта, за рулем которого находился разыскиваемый 18-летний цыган, проживающий в Ставропольском крае. В машине находился его 29-летний брат, который, как выяснили полицейские, являлся соучастником преступления. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции и задержаны в качестве подозреваемых.

В октябре полиция провела масштабную проверку в цыганской деревне во Всеволожском районе.

Видео: МВД