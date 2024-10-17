Полиция провела масштабную проверку в цыганской деревне во Всеволожском районе

Было выявлено 13 транспортных средств с подозрительными изменениями номерных агрегатов, включая автомобиль цыганского барона.

Ранним утром 17 октября в деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области состоялась масштабная полицейская операция. Более 100 сотрудников полиции, включая оперативные подразделения, патрульно-постовую службу, кинологов, при поддержке Росгвардии, провели серию обысков и проверок в частных домах деревни, где обитает цыганский табор. Об этом рассказали в региональном МВД.

Целью рейда было выявление правонарушений и проверка местных жителей на причастность к преступлениям. Несколько десятков мужчин, включая цыганского барона, были задержаны и доставлены в отделение полиции. Им провели дактилоскопию, взяли ДНК-образцы и провели анализы на употребление наркотиков.

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили автомобили, зарегистрированные на местных жителей. Было выявлено 13 транспортных средств с подозрительными изменениями номерных агрегатов, включая автомобиль цыганского барона. Все эти машины отправлены на спецстоянку для дальнейшей экспертизы. Шестеро водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Один из нарушителей был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, причем это был повторный случай. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Кроме того, полицейский рейд выявил незаконные постройки в деревне. Большинство частных домов оказались самостроем без официальной регистрации. В связи с этим материалы проверки направлены в соответствующие органы для принятия мер по устранению нарушений.

Ранее цыгане напали на инспекторов ДПС в Верхних Осельках. Они толкали их, хватали за форменное обмундирование, вели себя агрессивно.

Видео: МВД