Мужчины стали оказывать противодействие инспекторам – толкали их, хватали за форменное обмундирование, вели себя агрессивно.

Цыгане напали на инспекторов ДПС в Верхних Осельках. Теперь в этом деле разбираются сотрудники МВД, рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Около 23:20 14 октября у дома 87 по Ленинградской улице деревни Верхние Осельки Всеволожского района наряд Госавтоинспекции остановил автомобиль "ВАЗ-2110". При приближении сотрудника ДПС водитель попытался скрыться. Было организовано преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами.

Через несколько минут машина остановилась у одного из частных домов по улице Космонавтов. Водитель выбежал из машины и скрылся в толпе находившихся во дворе дома людей. Мужчины стали оказывать противодействие инспекторам – толкали их, хватали за форменное обмундирование, вели себя агрессивно.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на привлечение к ответственности вышеуказанных лиц.

Видео: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.