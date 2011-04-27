Экс-глава "Монолитхолдинга" задержан в Красноярске за уклонение от налогов

Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю.

На территории города Красноярск задержаны генеральный директор строительной компании "Монолитхолдинг" Разим АБасов и его бизнес-партнер Василий Прохоренко. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета России, а имена подозреваемых привели журналисты их местного издания "Ъ-Сибирь". В надзорном ведомстве указали, что в зависимости от криминальной роли в отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, а также по части 2 статьи 187 УК РФ за изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Государственное обвинение полагает, что в период с 2019 по 2022 год предприниматель изготовил подложные документы, которые создавали видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными организациями. После этого Разим Абасов мог включить в декларации недостоверные сведения о примененных налоговых вычетах и взаимоотношениях с этими фирмами. Таким образом, злоумышленник занизил объем налогов на добавленную стоимость и прибыль компании на общую сумму, превышающую 260 миллионов рублей. Известно, что 13 мая этого года фигуранты расследования предоставили ложные поручения. По этим документам незаконно были переведены денежные средства на расчетные счета подконтрольных им организаций за якобы оказанные услуги на сумму в десять миллионов рублей.

