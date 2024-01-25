Появились детали о подозреваемом в убийстве архитектора Супоницкого

Стрелявший в архитектора Супоницкого ранее проходил по делу об отмывании денег.

Подозреваемый в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге, Константин Козырев, ранее фигурировал в уголовном деле об отмывании средств при строительстве по госконтрактам. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, Константин Козырев, застреливший архитектора Александра Супоницкого в подъезде дома на Кременчугской улице, ранее проходил по делу о финансовых нарушениях, связанных с государственными строительными контрактами. Следствие установило, что Козырев занимал должность вице-президента по экономике и финансам компании "Петротрест", которая в 2010–2011 годах заключила с ФСБ России контракты на возведение жилых домов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале. Работы не были завершены, а объекты не сданы в срок.

По данным источников, компания получила аванс свыше 360 млн руб., при этом выполненные работы оценивались примерно в 42 млн руб. После проверки против Козырева возбудили уголовное дело о неуплате налогов на 22 млн руб., однако в 2017 году суд его оправдал.

Позже расследование возобновили после апелляции заказчика. В ходе нового разбирательства выяснилось, что дочерние структуры "Петротреста" заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые проходили более 233 млн руб.

Несмотря на предъявленные обвинения, несколько месяцев назад дело против Козырева было закрыто, а мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

Ранее на Piter.TV: на месте пожара в квартире на Кременчугской обнаружили два трупа, одного из погибших застрелили.

Фото: Piter.TV