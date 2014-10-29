Убийство архитектора в доме на Кременчугской обернулось уголовным делом

Злоумышленник произвел выстрел из карабина, а потом спустился в свою квартиру и свел счеты с жизнью.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ после убийства архитектора на Кременчугской улице. Об этом сообщили в СК РФ.

Напомним, 8 октября в доме обнаружили тела двоих мужчин в возрасте 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Предварительно, потерпевший вышел провожать 10-летнюю дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Последний произвел выстрел из карабина, а потом спустился в свою квартиру и свел счеты с жизнью.

Как пишут городские СМИ, старший из погибших является известным архитектором Александром Супоницким, спроектировавшим станции метро "Горьковская", "Фрунзенская", "Парк Победы" и другие объекты.

Видео: пресс-служба СК РФ