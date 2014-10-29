  1. Главная
Сегодня, 12:52
Убийство архитектора в доме на Кременчугской обернулось уголовным делом

Злоумышленник произвел выстрел из карабина, а потом спустился в свою квартиру и свел счеты с жизнью.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ после убийства архитектора на Кременчугской улице. Об этом сообщили в СК РФ. 

Напомним, 8 октября в доме обнаружили тела двоих мужчин в возрасте 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Предварительно, потерпевший вышел провожать 10-летнюю дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Последний произвел выстрел из карабина, а потом спустился в свою квартиру и свел счеты с жизнью. 

Как пишут городские СМИ, старший из погибших является известным архитектором Александром Супоницким, спроектировавшим станции метро "Горьковская", "Фрунзенская", "Парк Победы" и другие объекты. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины у Большого Ижорского моста в 2014 году. 

Видео: пресс-служба СК РФ 

Теги: кременчугская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

