Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины у Большого Ижорского моста в 2014 году

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины в мае 2014 года. Потерпевший погиб, рассказали в ГУ МВД России по региону 8 оказалось.

В парковой зоне у Большого Ижорского моста обнаружили тело 27-летнего жителя Колпино с множественными травмами головы и тела. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, но тогда раскрыть преступление не удалось. Убийцей оказался 40-летний рецидивист.

В тот день злоумышленник подкараулил погибшего в парке и на фоне конфликта избил его, после чего скрылся. Оперативники поймали преступника накануне. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

