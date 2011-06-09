  1. Главная
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины у Большого Ижорского моста в 2014 году
Сегодня, 12:22
175
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины у Большого Ижорского моста в 2014 году

Убийцей оказался 40-летний рецидивист.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины в мае 2014 года. Потерпевший погиб, рассказали в ГУ МВД России по региону 8 оказалось. 

В парковой зоне у Большого Ижорского моста обнаружили тело 27-летнего жителя Колпино с множественными травмами головы и тела. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, но тогда раскрыть преступление не удалось. Убийцей оказался 40-летний рецидивист. 

В тот день злоумышленник подкараулил погибшего в парке и на фоне конфликта избил его, после чего скрылся. Оперативники поймали преступника накануне. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Ранее на Piter.TV: на месте пожара в квартире на Кременчугской обнаружили два трупа, одного из погибших застрелили. 

Фото: Piter.TV 

