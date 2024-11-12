В Петербурге арестовали главу "Алкона", который не уплатил свыше 184 млн рублей налогов

С 2017 года руководитель фирмы подделывал документы организации.

В Красносельском районном суде Северной столицы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору компании "Алкон". Его будут судить по уголовно статье за неуплату налогов, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В следствии считают, что руководитель медицинской фирмы с 2017 года по март 2020 года в целях уклонения от уплаты налогов составлял заведомо ложные декларации. В обозначенный период обвиняемый "задолжал" государственной казне 184 613 194 рубля.

Гендир действовал в сговоре с неустановленными лицами. Он предоставлял ФНС ложные декларации о хозяйственных отношениях с другими организациями, хотя по факту этих отношений не было. Подделал фигурант дела и сумму НДС в 88 млн рублей.

27.03.2025 Пестряков был задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось. Возражал, просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что суд отклонил жалобу профсоюзов по поводу изъятия у них Дворца труда.

Фото: Piter.TV