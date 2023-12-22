В Петербурге скончался художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

В Петербурге на 81-м году жизни скончался художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 28 января.

Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

Виктор Новиков служил театру 55 лет. В 1968-1987 гг. он работал помощником главного режиссера по литературной части, в 1987-1992 гг. занимал пост заместителя директора по репертуару и работе с драматургами, а с 1992 года – художественного руководителя.

С легкой руки Виктора Новикова появились спектакли Григория Дитятковского, Александра Морфова, Леонида Алимова, Романа Габриа, которые были отмечены высшими театральными премиями России и Петербурга.

Театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Виктора Абрамовича. Пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской

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Фото: пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской