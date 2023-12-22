В Петербурге скончалась искусствовед и журналист Надежда Нешатаева

Прощание с ней состоится 26 января в 11:00 в церкви Елизаветинской больницы.

В Петербурге 21 января скончалась журналист, член секции критики и искусствоведения Выставочного центра Санкт-Петербургского союза художников Надежда Нешатаева. Ей было 89 лет. Об этом рассказали в tg-канале городского Союза художников 25 января.

Надежда Нешатаева работала на ленинградском телевидении и радио. Она является автором многочисленных публикаций, которые посвящены творчеству петербургских художников. Кроме того, искусствовед составила двухтомный биографический справочник о художниках города и ветеранах Великой Отечественной войны.

Прощание с Надеждой Нешатаевой состоится 26 января в 11:00 в церкви Елизаветинской больницы по адресу: улица Академика Байкова, дом 16.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончался актер Александр Саюталин.

Фото: pxhere