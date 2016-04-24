Прощание с Ниной Катерли в Петербурге пройдет 25 ноября

Нина Катерли скончалась на 90-м году жизни.

Прощание с писательницей и правозащитницей Ниной Катерли пройдет в Петербурге 25 ноября в 12:30 в большом зале Крематория. Церемония продлится 45 минут, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

Напомним, что Нина Катерли скончалась на 90-м году жизни. Она Состояла в ПЕН-клубе Северной столицы, который объединял поэтов, эссеистов и новеллистов, и в обществе "Мемориал"*.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге писатель и искусствовед Аркадий Ипполитов ушел из жизни.

Фото: "Википедия"

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