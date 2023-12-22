В Петербурге скончалась супруга советского артиста Эдуарда Хиля

Прощание с Зоей Хиль пройдёт в храме Смоленской иконы Божьей Матери 4 февраля.

Зоя Хиль — супруга знаменитого советского певца, народного артиста СССР Эдуарда Хиля — скончалась в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Прощание с бывшей балериной пройдёт 4 февраля, сообщили в Telegram-канале храма Смоленской иконы Божией Матери.

Родилась Зоя Александровна Хиль в 1931 году в Ленинграде в семье актёров. После окончания училища имени Римского-Корсакова при консерватории по классу фортепиано и Вагановского училища танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории. Именно там работал и молодой артист Эдуард Хиль. Они поженились в 1958 году. Ради мужа балерина оставила профессию, но продолжала работать вместе с ним — вела концерты, помогала как балетмейстер, была конферансье.

Напомним, что Эдуард Хиль скончался 4 июня 2012 года и был похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище. Супруга пережила его на 12 лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что скончалась журналист, член секции критики и искусствоведения Выставочного центра Санкт-Петербургского союза художников Надежда Нешатаева.

Фото: Telegram / Храм Смоленской иконы Божией Матери