В Петербурге скончалась режиссер монтажа "Ленфильма" Мария Амосова

Прощание и отпевание состоятся в среду, 14 февраля, в 12:30 в центральном зале Крематория на Шафировском проспекте.

В Петербурге ушла из жизни Мария Амосова – режиссер монтажа, одна из старейших сотрудников киностудии "Ленфильм" и педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленфильма" 12 февраля.

Причина смерти неизвестна. Прощание и отпевание состоятся в среду, 14 февраля, в 12:30 в центральном зале Крематория на Шафировском проспекте.

Мария Амосова отучилась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на факультете театроведения. Сотрудничала с режиссерами Алексеем Германом-старшим, Глебом Панфиловым и Владимиром Бортко, работала на фильмах "В огне брода нет", "Начало", "Блондинка за углом" и других.

Кроме того, она читала лекции по монтажу в мастерских Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Сергея Овчарова и преподавала на кафедре режиссуры, являясь доцентом, в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ).

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Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"