Почётный профессор СПбГУ Николай Расков умер в 87 лет

Прощание с Николаем Расковым состоится 3 февраля в 12:00.

В Петербурге на 88-м году жизни умер экономист и почетный профессор Высшей школы менеджмента СПбГУ Николай Расков. Как сообщили в пресс-службе вуза, благодаря исследованиям Николая Раскова на свет появились сотни публикаций, крупные монографии и учебные пособия, которые издаются и используются за рубежом. Профессор ушел из жизни 31 января.

Соболезнуем родным и близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память нашему другу, коллеге и наставнику. СПбГУ

Исследователь занимался изучением современных проблем российской экономики и роли государства в ее развитии. Долгое время он был редактором журнала "Вестник", посвященного менеджменту.

Прощание с Николаем Расковым состоится 3 февраля в 12:00. Похоронят его на Волковском Лютеранском кладбище.

Накануне в Петербурге похоронили худрука театра имени Комиссаржевской Виктора Новикова.

Фото: СПбГУ