  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почётный профессор СПбГУ Николай Расков умер в 87 лет
Сегодня, 9:48
65
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Почётный профессор СПбГУ Николай Расков умер в 87 лет

0 0

Прощание с Николаем Расковым состоится 3 февраля в 12:00.

В Петербурге на 88-м году жизни умер экономист и почетный профессор Высшей школы менеджмента СПбГУ Николай Расков. Как сообщили в пресс-службе вуза, благодаря исследованиям Николая Раскова на свет появились сотни публикаций, крупные монографии и учебные пособия, которые издаются и используются за рубежом. Профессор ушел из жизни 31 января.

Соболезнуем родным и близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память нашему другу, коллеге и наставнику.

СПбГУ

Исследователь занимался изучением современных проблем российской экономики и роли государства в ее развитии. Долгое время он был редактором журнала "Вестник", посвященного менеджменту.

Прощание с Николаем Расковым состоится 3 февраля в 12:00. Похоронят его на Волковском Лютеранском кладбище.

Накануне в Петербурге похоронили худрука театра имени Комиссаржевской Виктора Новикова. 

Фото: СПбГУ

Теги: профессор, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии