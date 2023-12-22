Почётный профессор СПбГУ Николай Расков умер в 87 лет

В Петербурге на 88-м году жизни умер экономист и почетный профессор Высшей школы менеджмента СПбГУ Николай Расков. Как сообщили в пресс-службе вуза, благодаря исследованиям Николая Раскова на свет появились сотни публикаций, крупные монографии и учебные пособия, которые издаются и используются за рубежом. Профессор ушел из жизни 31 января.
Соболезнуем родным и близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память нашему другу, коллеге и наставнику.
СПбГУ
Исследователь занимался изучением современных проблем российской экономики и роли государства в ее развитии. Долгое время он был редактором журнала "Вестник", посвященного менеджменту.
Прощание с Николаем Расковым состоится 3 февраля в 12:00. Похоронят его на Волковском Лютеранском кладбище.
Накануне в Петербурге похоронили худрука театра имени Комиссаржевской Виктора Новикова.
Фото: СПбГУ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все