Стали известны место и дата прощания с худруком театра имени Комиссаржевской

Прощание состоится в четверг, 1 февраля, с 11:00 в помещении театра.

Стало известно, где и когда пройдет прощание с художественным руководителем Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктором Новиковым. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 29 января.

Прощание состоится в четверг, 1 февраля, с 11:00 в помещении театра, а похороны будут на Преображенском еврейском кладбище (проспект Александровской Фермы, 14).

Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни 28 января. Он служил театру 55 лет, работал художественным руководителем с 1992 года. Ранее трудился на должности помощника главного режиссера по литературной части, занимал пост заместителя директора по репертуару и работе с драматургами.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ушел из жизни вокалист и гитарист Markscheider Kunst Сергей Ефременко.

Фото: пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской