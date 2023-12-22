Стали известны место и дата прощания с худруком театра имени Комиссаржевской

Стало известно, где и когда пройдет прощание с художественным руководителем Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктором Новиковым. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 29 января.
Прощание состоится в четверг, 1 февраля, с 11:00 в помещении театра, а похороны будут на Преображенском еврейском кладбище (проспект Александровской Фермы, 14).
Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни 28 января. Он служил театру 55 лет, работал художественным руководителем с 1992 года. Ранее трудился на должности помощника главного режиссера по литературной части, занимал пост заместителя директора по репертуару и работе с драматургами.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге ушел из жизни вокалист и гитарист Markscheider Kunst Сергей Ефременко.
Фото: пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской
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