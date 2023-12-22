В Петербурге ушел из жизни вокалист и гитарист Markscheider Kunst Сергей Ефременко

23 января Сергей Ефременко отметил бы свой 52-й День рождения, а 26 января должен был состояться по этому случаю концерт в Москве.

Вокалист, гитарист и автор песен Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался на 52-году жизни в Петербурге 22 января. Об этом рассказали в группе музыкального объединения во "ВКонтакте".

Серега ушел от нас во второй половине дня. Пресс-служба Markscheider Kunst

Причины смерти неизвестны, о дате и месте похорон сообщат дополнительно.

23 января Сергей Ефременко отметил бы свой 52-й День рождения, а 26 января должен был состояться по этому случаю концерт в Москве. Накануне группа выступала в Петербурге.

Отметим, что Markscheider Kunst – музыкальное объединение из Петербурга, образованное в 1992 году студентами Горного университета. Популярно треками в жанрах ска, румба, афробит и сальса. Песни группы звучат в фильмах "Питер FM", "Кислород" и других.

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Фото: ВКонтакте / Markscheider Kunst