Умер актёр театра и кино Виталий Вашедский

Зритель мог видеть артиста в таких фильмах, как "Савва Морозов", "Сделано в СССР", "В тумане", "ДМБ", "Бой с тенью" и многих других

Советский и российский артист театра и кино, актёр Театра на Таганке Виталий Вашедский скончался в возрасте 58 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 21 января.

"Виталий Евгеньевич был всецело предан своей профессии. Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!" — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Виталий Вашедский начал активно сниматься в кино с 1983 года: на его счету более 90 работ, среди которых "Вирус", "Фантом", "Савва Морозов", "ДМБ", "След" и другие известные кинокартины.

Кроме того, Виталий Вашедский работал на разных театральных площадках: "Сатирикон", МХАТ имени А.П. Чехова. С 2000 года он начал работу в Театре на Таганге, был задействован в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Четыре тоста за Победу", "Докторъ А.П. Чеховъ. Об-хо-хо-чешься!" и т.д.

Фото: Кадр из фильма "ДМБ"