Фильм "Еще по одной"

В ролях Мадс Миккельсен и Мария Бонневи.

Режиссер Томас Винтерберг последние годы создает киноленты, которые набирают большую популярность ("Охота"), а затем вызывают негативные оценки критиков ("Вдали от обезумевшей толпы"). Винтерберг также знаменит автобиографическим фильмом "Коммуна", лентой "Курс".

В этом году режиссер покажет историю историка, психолога, экономиста и физрука, решивших вывести формулу счастья благодаря ежедневному употреблению спиртного. В ролях Мадс Миккельсен и Мария Бонневи. Возрастное ограничение: 18+.

Когда: 15 ноября в 20:00

Где: Формула Кино Галерея м. Площадь Восстания, Маяковская

Цена: от 400 р

Фото: КиноПоиск