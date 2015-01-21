Ушла из жизни актриса театр и кино Нина Русланова

Причина смерти актрисы не называется, однако известно, что в последние месяцы Нина Русланова восстанавливалась после инсульта.

На 77-м году жизни умерла актриса театра и кино Нина Русланова. Об этом 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов России.

Причина смерти актрисы не называется, однако известно, что в последние месяцы Нина Русланова восстанавливалась после инсульта.

Актер Станислав Садальский в Facebook написал: "Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему".

Фильмография актрисы насчитывает 186 работ, среди них "Зимняя вишня", "Цыган", "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Будьте моим мужем", "Мой друг Иван Лапшин", "Мама, не горюй". В 1998 году получила звание Народной артистки Российской Федерации, несколько премий "Ника", Гран-при Академии искусств Франции и другие.

Ранее мы писали, что филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни.

Фото: kino-taetr.ru / кадр из фильма "Второе дыхание"