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Филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни
Сегодня, 11:50
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Филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни

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Женщина находилась в реанимации в Коммунарке.

Филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни. Об этом подписчикам на Facebook рассказала дочь литературного критика. Известно, что на момент смерти пациентка находилась в реанимационном отделении инфекционного госпиталя в подмосковной Коммунарке. Место прощания будет определено позже.

Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки.

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Напомним, что  Мариэтта Чудакова являлась доктором филологических наук, историком, членом Европейской академии, профессором Литературного института, членов Союза писателей России. Она родилась 2 января 1937 года. В 1959 году критик закончила МГУ.  Деятель науки и искусства известна по шести выпущенным книгам и 200 научным работам по истории литературы XX века, филологии, критики. Предметом ее изучения стало творчество писателей Михаила Булгакова, Сергея Есенина, Михаила Зощенко и других видных авторов.

Умер актер театра и кино Георгий Шахет.

Фото: Piter.tv, Facebook / Mascia Chudakova
 

Теги: коммунарка, мариэтта чудакова, реанимация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура,

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evedimov
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