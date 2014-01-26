Филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни. Об этом подписчикам на Facebook рассказала дочь литературного критика. Известно, что на момент смерти пациентка находилась в реанимационном отделении инфекционного госпиталя в подмосковной Коммунарке. Место прощания будет определено позже.
Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки.
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Напомним, что Мариэтта Чудакова являлась доктором филологических наук, историком, членом Европейской академии, профессором Литературного института, членов Союза писателей России. Она родилась 2 января 1937 года. В 1959 году критик закончила МГУ. Деятель науки и искусства известна по шести выпущенным книгам и 200 научным работам по истории литературы XX века, филологии, критики. Предметом ее изучения стало творчество писателей Михаила Булгакова, Сергея Есенина, Михаила Зощенко и других видных авторов.
Умер актер театра и кино Георгий Шахет.
Фото: Piter.tv, Facebook / Mascia Chudakova
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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