После ДТП на трассе "Кола" в реанимации скончалась 75-летняя женщина

Двоих пострадавших пациентов после осмотра направили на амбулаторное лечение.

Одна из пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на 120-м км дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленобласти скончалась в реанимации. Об этом 78.ru сообщил председатель комитета по здравоохранению 47 региона Александр Жарков.

Около семи часов утра 12 февраля микроавтобус, курсирующий между Петербургом и Подпорожьем, врезался в грузовик, который выезжал с заправки. Водитель микроавтобуса скончался на месте. В больницу были доставлены 14 человек, в том числе один ребёнок.

Три женщины находились в тяжелом состоянии, одна из них – 75-летняя женщина скончалась в реанимации. Ещё одна пострадавшая с сочетанной травмой и повреждением позвоночника переводится в больницу Ленинградской области. Третья пациентка находится в реанимации, по поводу неё проведён консилиум, уточнили в Комздраве.

Двоих пострадавших пациентов после осмотра направили на амбулаторное лечение. Семерых госпитализировали в травматологическое отделение, с ними также работают психологи.

По факту ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад