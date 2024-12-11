По факту ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти возбуждено уголовное дело

В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок. Ещё один человек погиб.

В Волховском районе Ленобласти из-за ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Утром 12 февраля 2025 года на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. По предварительным данным СК по Ленобласти, 1 человек погиб и еще 11 пострадали.

По информации областного комздрава, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь пассажирам автобуса. В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок: в тяжелом состоянии 3 человека – 2 в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался.

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Видео: Следком по Ленобласти