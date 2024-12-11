На трассе "Кола" в Ленобласти движение затруднено в связи с ДТП. Есть погибший

Ещё 11 человек получили травмы.

Движение на федеральной дороге Р-21 затруднено в связи со смертельным ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

По предварительным данным, около семи утра 12 февраля на 120-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" (вблизи населённого пункта Иссад) в Волховском районе Ленобласти произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса.



Скриншот: Яндекс.Карты

Имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме через АЗС (проезжая часть дороги частично занята грузовым автомобилем).

На месте происшествия находятся скорая, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Покрытие на участке дороги влажное, претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет.

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Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад