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На трассе "Кола" в Ленобласти движение затруднено в связи с ДТП. Есть погибший
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Кола" в Ленобласти движение затруднено в связи с ДТП. Есть погибший

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Ещё 11 человек получили травмы.

Движение на федеральной дороге Р-21 затруднено в связи со смертельным ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

По предварительным данным, около семи утра 12 февраля на 120-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" (вблизи населённого пункта Иссад) в Волховском районе Ленобласти произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. 


Скриншот: Яндекс.Карты

Имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме через АЗС (проезжая часть дороги частично занята грузовым автомобилем).

На месте происшествия находятся скорая, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Покрытие на участке дороги влажное, претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет.

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Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Теги: смертельное дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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