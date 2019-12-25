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Умер актер театра и кино Георгий Шахет
Сегодня, 14:11
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Умер актер театра и кино Георгий Шахет

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Деятелю культуры и искусств шел 76 год.

Умер российский актер кино и театра Георгий Шахет. Деятель культуры ушел из жизни на 76 году. Этой информацией с журналистами поделилась пресс-служба Союза кинематографистов РФ. Известно, что мужчина скончался 14 ноября после продолжительной болезни. 

Ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту.

пресс-служба союза 

Напомним, что Георгий Шахет в 1974 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В фильмографию артиста вошли такие картины, как "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "20 декабря", "Капабланка" и "Николай Вавилов". С 2000 года он начал сниматься в телесериалах. 

Прощание с Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.

Фото: www.kino-teatr.ru
 

Теги: георгий шахет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Кино, Происшествия,

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