Умер актер театра и кино Георгий Шахет

Деятелю культуры и искусств шел 76 год.

Умер российский актер кино и театра Георгий Шахет. Деятель культуры ушел из жизни на 76 году. Этой информацией с журналистами поделилась пресс-служба Союза кинематографистов РФ. Известно, что мужчина скончался 14 ноября после продолжительной болезни.

Ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту. пресс-служба союза

Напомним, что Георгий Шахет в 1974 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В фильмографию артиста вошли такие картины, как "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "20 декабря", "Капабланка" и "Николай Вавилов". С 2000 года он начал сниматься в телесериалах.

Прощание с Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.

Фото: www.kino-teatr.ru

