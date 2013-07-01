Прощание с Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

Место похорон все еще неизвестно.

Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа. Об этом журналистам рассказал ректор московского вуза Григорий Заславский. Место же похорон на данный момент неизвестно.

Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания. заявление Григория Заславского

Напомним, что Гаркалин был госпитализирован 2 октября в инфекционную больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. Состояние пациента медики называли тяжелым. В субботу стало известно о его гибели. Актер скончался в возрасте 67 лет. По предварительной версии, мужчина умер от полиорганной недостаточности.

Фото: YouTube / Россия-1

