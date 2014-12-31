Пациент лежал в Коммунарке с коронавирусом.

Российский артист Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По информации от специалистов, пациент был госпитализирован инфекционную больницу в Коммунарке с диагнозом "коронавирус" еще 2 октября. На тот момент поражение легких мужчины составляло около 75-85%. О гибели народного артиста рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Причиной смерти в СМИ называют полиорганную недостаточность.

Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер. Григорий Заславский, ректор ГИТИСа

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Фото и видео: YouTube / Россия 1, вДудь