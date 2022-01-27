В Коммунарке выявили 26 нарушителей миграционного законодательства

Решением суда каждому правонарушителю назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

В Коммунарке сотрудники московской полиции выявили 26 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, профилактический рейд производился во взаимодействии с главой и депутатами поселения Сосенское. В отношении задержанных мигрантов составлены протоколы. Решением суда каждому правонарушителю назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, в отношении девяти нелегалов принято решение о выдворении за пределы России.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области задержаны 11 подозреваемых в незаконном обороте янтаря.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА