В Калининградской области задержаны 11 подозреваемых в незаконном обороте янтаря

Ирина Волк рассказала о том, как ОПГ работала в регионе.

На территории Калининградской области задержаны 11 подозреваемых в незаконном обороте янтаря. В собственном Telegram-канале официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк отметила, что злоумышленники действовали в составе преступного сообщества. Участники криминальной организации занимались не только нелегальной добычей камня со дна акватории Балтийского моря, но также затем обрабатывали его и продавали готовые изделия.

Сотрудники полиции продолжают оперативное сопровождение расследования уголовных дел, предусмотренных статьями 191 и 210 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники полиции провели более 20 обысков в Калининграде, Светлогорске, Пионерском, а также поселке Янтарном. Специалисты изъяли свыше полуторы тонны янтаря-сырца, готовые изделия из минералоида, моторные лодки и прицепы, обрабатывающие станки, гидрокостюмы и оборудование, необходимое для подводного плавания.

Полиция задержала подозреваемого в краже и нарушении общественного порядка на станции метро.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк