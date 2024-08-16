Полиция задержала подозреваемого в краже и нарушении общественного порядка на станции метро

Отец и сын подрались с пассажиром на "Рязанском проспекте".

В столичном метрополитене российские правоохранительные органы из транспортного управления задержали подозреваемого в краже и нарушении общественного порядка. Соответствующее заявление сделала перед журналистами официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что согласно предварительной информации от полиции, на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии отец и сын вступили в перепалку с проходившим мимо молодым человеком. При выяснении отношений был использован перцовый баллончик, а затем началась драка. После потасовки отец взял сумку своего оппонента и сел в прибывший состав. Далее он скрылся вместе с чужим имуществом.

Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого в хищении. Выяснилось, что сумку злоумышленник выбросил, а денежные средства оставил себе. пресс-служба МВД РФ по Москве

Обнаруженные предметы потерпевшего изъяты и будут возвращены владельцу. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дополнительно двое участника конфликта стали сторонами протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ. Сейчас специалистами принимаются меры, направленные на привлечение к ответственности третьего правонарушителя.

В Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы.

Фото и видео: МВД медиа