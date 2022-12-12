В Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы

Россия готова экстрадировать мужчину в европейскую страну.

Сотрудники российских правоохранительных органов на территории Приморского края задержали находившегося в международном розыске 50-летнего гражданина Литвы. Мужчина подозревается в совершении насильственных преступлений. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции страны и Генеральной прокуратуры РФ. Фигурант расследования найден в городе Артем.

В период с 2018 по 2024 годы фигурант совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, он обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести. пресс-служба надзорного ведомства

Известно, что правоохранительные органы прибалтийского государства объявили злоумышленника в международный розыск по каналам Интерпола. Сотрудники МВД по российскому региону установили, что разыскиваемый проживает в городе Артеме. Сейчас фигуранта уголовных дел заключили под стражу. Специалистами решается вопрос о его экстрадиции.

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву.

Фото и видео: Генеральная прокуратура России