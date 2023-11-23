Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву

Ирина Волк рассказала о том, что фигурант дела оставлен в РФ из Турции.

Подозреваемый в подрыве автомобиля в северной части российской столицы доставлен в Москву. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции Ирина Волк через собственный Telegram-канал. Она пояснила, что сотрудники МВД при взаимодействии с ФСБ и Следственным комитетом оперативно установили личность злоумышленника, который скрывался на территории турецкого города.

Им оказался Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области. Была получена информация, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. пресс-служба МВД РФ

После совершения преступления Серебряков был объявлен в международный розыск. Интерпол отправил иностранным коллегам сведения о личности фигуранта расследования, его возможном местонахождении и приметах. В отношении мужчины ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 105, части 1 статьи 222.1 УК РФ.

Девочка-подросток попыталась сбежать из отдела полиции в Петербурге. Она сломала ноги.

Фото и видео: Ирина Волк