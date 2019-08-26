Девочка-подросток попыталась сбежать из отдела полиции в Петербурге. Она сломала ноги

В Петербурге 15-летняя мигрантка попыталась сбежать из отдела полиции, поскольку не хотела возвращаться в семью. Об этом пишет "Петербургский дневник" 25 июля.
В 26-й отдел полиции Красногвардейского района обратилась несовершеннолетняя гражданка Узбекистана. Инспектору она заявила, что накануне сбежала из дома, так как родители запрещают общаться с молодым человеком.
Правоохранители выяснили, что подросток уже 2 года живет в стране с родителями, при этом нигде не учится. Полицейские связались с ее матерью и пригласили женщину для разбирательства. В это время девочка, которая находилась в кабинете, попросила попить, а когда инспектор вышла за водой, попыталась убежать из отдела.
Она открыла окно и выпрыгнула. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи госпитализировали девочку с переломами ног в состоянии средней степени тяжести.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание дочери. Выяснилось, что она проживает в Петербурге, нарушая миграционное законодательство.
Семья мигрантов на учете в полиции не состоит.
Ранее мы рассказывали о том, что на стройке детского сада в Приморском районе Петербурга проживали мигранты-нелегалы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все