Девочка-подросток попыталась сбежать из отдела полиции в Петербурге. Она сломала ноги

В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание дочери.

В Петербурге 15-летняя мигрантка попыталась сбежать из отдела полиции, поскольку не хотела возвращаться в семью. Об этом пишет "Петербургский дневник" 25 июля.

В 26-й отдел полиции Красногвардейского района обратилась несовершеннолетняя гражданка Узбекистана. Инспектору она заявила, что накануне сбежала из дома, так как родители запрещают общаться с молодым человеком.

Правоохранители выяснили, что подросток уже 2 года живет в стране с родителями, при этом нигде не учится. Полицейские связались с ее матерью и пригласили женщину для разбирательства. В это время девочка, которая находилась в кабинете, попросила попить, а когда инспектор вышла за водой, попыталась убежать из отдела.

Она открыла окно и выпрыгнула. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи госпитализировали девочку с переломами ног в состоянии средней степени тяжести. ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание дочери. Выяснилось, что она проживает в Петербурге, нарушая миграционное законодательство.

Семья мигрантов на учете в полиции не состоит.

Ранее мы рассказывали о том, что на стройке детского сада в Приморском районе Петербурга проживали мигранты-нелегалы.

Фото: Piter.TV