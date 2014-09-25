Мужчина из Самары грозился "взорвать" отдел полиции на Хошимина

Кроме того, вчера правоохранителям поступили два сообщения о "минировании".

В Петербурге мужчина грозился "взорвать" отдел полиции на севере города. У него не было паспорта.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 10 июня в отделе на улице Хошимина 45-летний водитель из Самары при оплате штрафа начал угрожать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, его оштрафовали за нахождение в Северной столице без документов.

Кроме того, вчера правоохранителям поступили два сообщения о "минировании". Из одного торгового центра вывели 60 человек, также планируется возбудить дело по данному факту.

Ранее мы рассказывали о том, что школу на Серпуховской улице "заминировали" неизвестные. Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек.

Фото: Piter.TV