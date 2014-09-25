Мужчина из Самары грозился "взорвать" отдел полиции на Хошимина

В Петербурге мужчина грозился "взорвать" отдел полиции на севере города. У него не было паспорта.
По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 10 июня в отделе на улице Хошимина 45-летний водитель из Самары при оплате штрафа начал угрожать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, его оштрафовали за нахождение в Северной столице без документов.
Кроме того, вчера правоохранителям поступили два сообщения о "минировании". Из одного торгового центра вывели 60 человек, также планируется возбудить дело по данному факту.
Ранее мы рассказывали о том, что школу на Серпуховской улице "заминировали" неизвестные. Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек.
Фото: Piter.TV
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