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Мужчина из Самары грозился "взорвать" отдел полиции на Хошимина
Сегодня, 8:33
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Мужчина из Самары грозился "взорвать" отдел полиции на Хошимина

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Кроме того, вчера правоохранителям поступили два сообщения о "минировании".

В Петербурге мужчина грозился "взорвать" отдел полиции на севере города. У него не было паспорта. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 10 июня в отделе на улице Хошимина 45-летний водитель из Самары при оплате штрафа начал угрожать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, его оштрафовали за нахождение в Северной столице без документов. 

Кроме того, вчера правоохранителям поступили два сообщения о "минировании". Из одного торгового центра вывели 60 человек, также планируется возбудить дело по данному факту. 

Ранее мы рассказывали о том, что школу на Серпуховской улице "заминировали" неизвестные. Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, отдел полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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