Около 70% петербуржцев поддерживают запрет приема в школы детей мигрантов, не говорящих на русском

Примерно 9% респондентов не поддерживают инициативу.

Запрет приема в школы детей мигрантов, которые не говорят на русском языке, поддерживают порядка 70% петербуржцев. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос был проведен в связи с принятием в первом чтении Госдумой РФ соответствующего законопроекта. Чаще в пользу запрета высказывались мужчины (72% против 68%). Трое из четверых горожан в возрасте от 35 лет считают, что дети иностранцев должны выучить язык еще до того, как пойдут в школу. А еще более категоричны родители школьников: 81% из них против приема детей мигрантов, не говорящих по-русски.

Примерно 9% респондентов не поддерживают инициативу. Также есть и предложения для решения проблемы. Некоторые петербуржцы предлагают организовать специальные классы или группы для помощи этим детям.

Фото: Piter.TV