После анонимного звонка был эвакуирован отдел полиции на Бестужевской
Сегодня, 12:29
Из здания эвакуировали пятерых сотрудников.

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный "заминировал" отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 27 августа днем на "телефон доверия" полицейского главка позвонил мужчина и спросил: "Это Красногвардейский?". Ему ответили, что нет, и тогда злоумышленник заявил об угрозе 66-му отделу. 

Из здания на Бестужевской улице эвакуировали пятерых сотрудников. В ходе проверки опасность не выявили. Преступника в настоящее время устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" 78 объектов в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: лжеминер, отдел полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

