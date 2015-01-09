После анонимного звонка был эвакуирован отдел полиции на Бестужевской

Из здания эвакуировали пятерых сотрудников.

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный "заминировал" отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 27 августа днем на "телефон доверия" полицейского главка позвонил мужчина и спросил: "Это Красногвардейский?". Ему ответили, что нет, и тогда злоумышленник заявил об угрозе 66-му отделу.

Из здания на Бестужевской улице эвакуировали пятерых сотрудников. В ходе проверки опасность не выявили. Преступника в настоящее время устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" 78 объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)