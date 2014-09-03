Неизвестные "заминировали" 78 объектов в Петербурге

В результате взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были.

В Петербурге активизировались лжеминеры, полицейские проверили порядка 80 объектов. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, накануне правоохранителям поступили 13 сообщений якобы об акте терроризма. Силовики осмотрели 78 зданий: торговый комплекс, а также 73 объекта транспорта, два учреждения культуры и другие. В результате взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были.

Из одной организации на Индустриальном проспекте эвакуировали 350 сотрудников. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за лжеминеров эвакуировали корпус Политехнического университета на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.TV