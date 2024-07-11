На стройке детского сада в Приморском районе Петербурга проживали мигранты-нелегалы

Действиям собственников, зарегистрировавших в своих квартирах мигрантов, дадут правовую оценку.

В рамках расследования уголовного дела в Приморском районе при выезде на строительный объект обнаружены незаконно проживающие мигранты. Об этом 11 июля рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сотрудники следственного отдела по Приморскому району и представители районного УВМ УМВД России в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили 8 июля по факту нарушения правил техники безопасности при строительстве детского сада, провели рейд на объекте. В ходе мероприятия выявили 13 иностранных граждан. Трое из них незаконно пребывают на территории страны, двое проживают на строительной площадке.

Незаконно пребывающие в РФ иностранцы привлечены к административной ответственности в виде принудительного выдворения за пределы страны. Действиям собственников, зарегистрировавших в своих квартирах мигрантов, дадут правовую оценку.

В отношении подрядчиков, привлеченных к выполнению работ на строительной площадке, проводится административное расследование по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу