Петербургские полицейские при проведении миграционных рейдов проверяют знание русского языка

Только во II квартале 2024 года было выявлено более 600 иностранцев, которые вообще не владели русским языком и не могли на нем общаться.

Полиция Петербурга провела очередной профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Проверки проводились в местах компатного проживания (хостелах, общежитиях, стройплощадках) и местах трудового притяжения (рынках). Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, при проведении рейда традиционно проверялись: соблюдение порядка пребывания, легальность нахождения на территории РФ, причастность к совершению преступлений.

В ходе проверок было выявлено около двух тысяч иностранных граждан, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Часть из них, совершивших наиболее серьёзные правонарушения, помещены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы России с последующим запретом на возвращение в течение нескольких лет.

Отдельное внимание полицейские уделяли проверке у мигрантов навыков владения русским языком. Только во II квартале 2024 года было выявлено более 600 иностранцев, которые вообще не владели русским языком и не могли на нем общаться. В установленном законом порядке информация о таких мигрантах направляется в контролирующие органы. Как правило, полиция получает ответ, что нет никаких оснований для аннулирования выданных экзаменационных сертификатов.

Ранее стало известно, что в Петербург за четыре месяца 2024 года приехали более 850 тыс. мигрантов.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти