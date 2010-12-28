В Петербург за четыре месяца 2024 года приехали более 850 тыс. мигрантов

По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, мигранты едут в РФ "из экономических и политических соображений".

За четыре месяца 2024 года в Петербург прибыли 860 тыс. мигрантов. Об этом 27 июня пишет ТАСС, ссылаясь на главу СК РФ Александра Бастрыкина.

По словам председателя ведомства, мигранты едут в РФ "из экономических и политических соображений".

С какой целью мы заводим мигрантов в нашу страну? Это может быть экономическая политика, в которой мы говорим, что не можем обойтись без мигрантов. Это могут быть какие-то политические соображения. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Также глава СК РФ заявил, что в стране необходимо изменить миграционную политику.

Отметим, что в Москву за указанный период прибыли 1,2 млн мигрантов.

Ранее мы рассказывали о том, что на СВО отправились 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ.

Фото: пресс-служба Информационного центра СК РФ