Бастрыкин: на СВО отправились 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России

По его словам, отправленные в боевую зону мигранты роют окопы и строят укрепления.

В зону спецоперации отправились 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, всего следователи поймали более 30 тысяч мигрантов, которые получили российское гражданство и не желали вставать на воинский учет. Бастрыкин отметил, что отправленные в боевую зону мигранты роют окопы и строят укрепления.

Ранее мы сообщали, что в Приморье пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.

Видео: Telegram / Baza