Бастрыкин: Минимум два атаковавших колледж в ЛНР дрона работали через Starlink

В СК РФ раскрыли подробности ои том, как ВСУ совершали теракт.

Два дрона, атаковавшие ранее колледж в Старобельске на территории ЛНР, работали через американскую спутниковую систему Starlink. Соответствующее заявление в интервью журнадистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, "Сичень" и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Напомним, что в ночь на 22 мая украинские БПЛА ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Жертвой трагедии стал 21 человек, пострадали свыше 40. Выжившие подростки рассказали СМИ, что сначала беспилотники врага долго кружили над гражданским объектом и били прицельно. В начале июня 2026 года Александр Бастрыкин сообщил на рабочем совещании у Владимира Путина, что на месте удара по колледжу специалисты надзорного ведомства нашли части антенны проекта Starlink. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На данный момент установлено, что к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем Андрей Клименко. Фигурантам расследования заочно предъявлены обвинение. Они объявлены в международный розыск.

Telegraph: ВСУ отменяют миссии с использованием дронов из-за замедления Starlink.

Фото: Telegram / Следком